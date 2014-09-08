Россия постарается закрыть Крым от запрещенных Путиным продуктов

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) усилит работу своего управления в Крыму сотрудниками из других регионов РФ для того, чтобы не допустить ввоза на полуостров сельхозпродукции из стран, в отношении которых Кремль ввел санкции.

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«Основной задачей совместной работы сотрудников Управления Россельхознадзора по Республике Крым и г. Севастополь с инспекторами из других регионов Российской Федерации является гарантированное обеспечение выполнения постановления правительства России о запрете ввоза на территорию России ряда сельскохозяйственной продукции из стран Европейского Союза, Канады, Норвегии и США», - сказано в сообщении Россельхознадзора.

При этом, особое внимание сотрудники ведомства будут уделять вопросу недопущения транзита сельхозтоваров из Украины на территорию материковой России.

Как сообщал УНИАН, в начале августа правительство России, выполняя указ президента Владимира Путина, ввело эмбарго на поставку сельхозпродукции из стран, которые ввели санкции по отношению к РФ из-за развязывания последней войны в Украине. В конце августа список сельхозтоваров, запрещенных к поставкам в РФ, был сокращен, так как в России начался дефицит отдельных видов продукции.