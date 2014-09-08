Базовая инфляция в Украине ускорилась до 1,2%

Базовая инфляция (базовый индекс потребительских цен) в Украине в августе по сравнению с предыдущим месяцем ускорилась до 1,2% с 0,8%, зафиксированных в июле по сравнению с июнем, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, в августе 2014 года против августа 2013 года базовая инфляция ускорилась до 11,2% с 9,9%, зафиксированных месяцем ранее.

С начала года против декабря 2013 года базовая инфляция ускорилась до 10,7% с 9,4%, зафиксированных месяцем ранее.

За январь-август 2014 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года базовая инфляция ускорилась до 5,6% с 4,8%, зафиксированных в январе-июле.

Напомним, что базовая инфляция исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов административного, событийного и сезонного характера. Преимущественно речь идет о ценовой динамике, которая не учитывает изменения цен на продовольствие и энергоносители.

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Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине, без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, в июле по сравнению с предыдущим месяцем замедлилась до 0,8% с 1,4%. С начала 2014 года к декабрю 2013 года инфляция в июле ускорилась до 12%.