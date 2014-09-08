Евросоюз завтра опубликует список новых санкций против России

Европейский Союз сегодня письменной процедурой примет второй раунд экономических санкций против России, которые будут опубликованы в Официальном журнале ЕС завтра, 9 сентября.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщила представитель Еврокомиссии Пиа Аренкильде Хансен.

„Сегодня пакет будет адаптирован государствами-членами через письменную процедуру. Процедура продолжается. Детали мероприятий будут доступны, когда пакет будет опубликован в Официальном журнале во вторник”, - проинформировала она.

Хансен отметила, что эти санкции могут быть „приостановлены в зависимости от ситуации на месте”.

„Ми всегда можем действовать в зависимости от ситуации”, - прибавила представитель ЕК.

Она напомнила, что новые предложения были представлены 3 сентября, а 5 сентября президенты Европейской комиссии и Европейского Совета Жозе Мануэль Баррозу и Герман Ван Ромпей направили письмо, в котором проинформировали членов Европейского Совета о предпринятых шагах, направленных на исполнение решения Совета ЕС от 30 августа.

Читайте такжеРомпей и Баррозу рассказали о новых санкциях против России

Как сообщал УНИАН, 5 сентября после встречи Трехсторонней контактной группы в Минске президент Украины Петр Порошенко объявил о перемирии на востоке Украины.

Вместе с тем канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что в случае воплощения договоренностей о прекращении огня на востоке Украины действие санкций против РФ может быть приостановлено.

Президент Европейского совета Герман Ван Ромпей сообщил, что ЕС может не ввести новые санкции, если режим прекращения огня будут соблюдать.

В то же время боевики с 5 по 7 сентября десятки раз нарушали перемирие, обстреливая позиции украинских военнослужащих.

По данным The Wall Street Journal, очередное расширение санкций Евросоюза коснется трех российских нефтяных компаний, пяти банков, трех предприятий оборонной промышленности и девяти компаний, производящих продукцию двойного назначения.

Сегодня, 8 сентября, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев не исключил введение ограничений на пролет самолетов над территорией РФ, если страны Запада введут новые секторные санкции против России.