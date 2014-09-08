Немецкий экспорт впервые превысил 100 миллиардов евро

Несмотря на санкции против России, месячный объем экспорта ФРГ впервые превысил 100 миллиардов евро. В июле доходы немецких экспортеров составили 101 миллиард евро, увеличившись на 8,5% по сравнению с июлем 2013 года и на 4,7% в сравнении с июлем 2014-го.

Об этом сообщает «Немецкая волна» со ссылкой на Федеральное статистическое ведомство в Висбадене.

Объем немецкого экспорта в страны ЕС, которые не входят в еврозону, вырос на 15,9%, в государства еврозоны - на 6,2%, в другие страны - на 7,2%. Особенно высокий рост экспорта зафиксирован в автомобильной отрасли.

"Это рекорд отдельного месяца", - говорится в заявлении ведомства, в котором считают, что значительный рост объемов экспорта в июле связан с относительно поздними летними каникулами в 2014 году.

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В то же время, эксперты отмечают, что благодаря высоким показателям экспорта, а также производства и реализации товаров удалось стабилизировать шаткий из-за геополитических рисков третий квартал. "Если не наступит геополитическая катастрофа, этого хватит, чтобы унять опасения относительно рецессии", - пояснил эксперт немецкого кредитно-финансового института Dekabank Андреас Шоерле.

В то же время, по его словам, обоснована геополитическими рисками опасность не исчезает. "Она все еще нависает над немецкой конъюнктурой как дамоклов меч", - сказал Шоерле.