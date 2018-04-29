Экономист: Радикальные санкции Запада ввергнут Россию в коллапс за неделю

Европейский Союз 8 сентября письменной процедурой примет второй раунд экономических санкций против России, которые будут опубликованы в Официальном журнале ЕС 9 сентября. Ранее ЕС анонсировал, что ограничительные меры коснутся оборонно-промышленного комплекса РФ, а также ее финансовой системы и крупнейших нефтегазовых госкомпаний. Между тем, в Европе предупредили, что санкции могут быть «приостановлены в зависимости от ситуации на месте», то есть, от обстановки в Украине. В преддверии санкций Запада российские СМИ растиражировали интервью Медведева, который в завуалированной форме угрожает ЕС и США ответными мерами, способными «привести к взлому системы безопасности в мире», а также негативно воздействовать на экономику западных стран.

Какие санкции Запада могут оказать особое давление на Россию и почему Европа и США медлят с их введением, имеют для РФ последствия уже действующие ограничительные меры и чем она может ответить Западу рассказал в интервью УНИАН экс-замглавы Национального банка Украины Александр Савченко.

- Запад готовит новые санкции против России. Но эксперты уже уверяют, что они будут не слишком болезненными для РФ. Какие меры могут особо воздействовать на Кремль?

- Самые действенные санкции против России – запрет на пользование платежной системой. Но это – очень радикальная мера.

- Вы имеете в виду исключение из системы SWIFT?

- Не обязательно SWIFT. В отношении этой платежной системы ограничительные меры легко ввести, так как это – частная собственность. Компания может под воздействием властей объявить о том, что через эту систему проходило финансирование терроризма, торговля оружием и, соответственно, отключить российские банки. Кроме того, можно ввести запрет на использование доллара или евро. Но это, повторюсь, самые радикальные меры. Они приведут, по сути, к коллапсу и банкротству Россию в течение недели. Поэтому сейчас эти меры не рассматриваются.

- Почему?

- После этих мер никакие другие санкции не действуют, это - экономическая война. В данном случае Россия объявляет дефолт, как и все ее банки, корпорации. Скорее всего, в данном случае США и Евросоюз возьмут в обеспечение под свои золотовалютные резервы российские активы и активы двух суверенных фондов РФ, а это порядка 5 млрд долларов. По сути, российская экономика сожмется с 2,5% мирового ВВП до приблизительно 1-1,5%. Тогда для РФ наступит тотальный дефолт, а миру это грозит кризисом в двое меньшим, чем в 1998 году. Поэтому это – крайняя мера. Думаю, ею Запад воспользуется только, если будет массовое вторжение российских войск не только в Луганскую и Донецкую области, но и на другие территории Украины или других государств, к примеру, Казахстана, стран Балтии. Вот тогда, скорее всего, эта мера будет запущена.

- Хорошо, если не радикальные, то какие более целесообразные, но действенные меры мог бы сейчас запустить Запад?

- По моему мнению, обоснованным и достаточно жестким было бы введение запрета на импорт российского вооружения. Сейчас действует запрет только на поставки в Россию, нет санкций в отношении закупок. Хотя российские военные предприятия находятся под финансовыми санкциями. Тем не менее, запрет на закупку в РФ более логичен и обоснован. Вместо доходов в бюджет (10 млрд долларов в год) военно-промышленный комплекс РФ станет дотационным. Второе, что нужно сделать, - идентифицировать банки, через которые финансировались террористы и аннексия Крыма. Они попадают под санкции FATF (межправительственная организация, вырабатывающая мировые стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а также осуществляющая оценки соответствия национальных систем ПОД/ФТ государств этим стандартам – УНИАН). То есть, нужно заморозить активы этих российских банков. Такие санкции очень действенные были бы. Кроме того, планируется сократить краткосрочное финансирование с 90 до 30 дней. Это тоже достаточно жесткая мера, существенное ограничение торгового финансирования бьет по торговому потенциалу России. Думаю, к этим мерам пока добавить нечего.

- В преддверии введения санкций Западом российские СМИ растиражировали интервью премьера РФ Дмитрия Медведева, которое, по сути, сводится к одному – новые ограничительные меры против России «приведут к переходу от экономических мер к политическим, что может привести к взлому системы безопасности в мире». То есть, завуалированная угроза начать третью мировую войну. Кроме того, он заявил, что РФ также готовит санкции, которые будут ощутимыми для Запада. Что Кремль может предпринять?

- Россия пока не вводит запрет на импорт технологий, что для нее более разительно, чем для Запада, но она может запретить импорт готовой продукции потребительского назначения, в частности, телевизоров, бытовой техники, легковых автомобилей, мотоциклов. Скорее всего, эта санкция имеется в виду, и она нанесет не огромный, но ущерб, в первую очередь, Германии, Франции и Японии. Думаю, больше в запасе у России ничего нет.

- Но ведь такая санкция ударит и по российскому потребителю, что мы уже наблюдали при продовольственном эмбарго…

- Да, для российского потребителя такая санкция будет ударом, но в РФ, как и в Украине резко сокращается продажа авто. На эту меру Россия может пойти, потому что все остальные будут бить по РФ больше, чем по Западу. Западные страны легко переживут российские ограничительные меры, тем более что Европейский союз уже приготовил компенсационные механизмы для компаний, которые в наибольшей степени страдают от действий РФ.

- А как же «газовые» меры?

- Запад решил газ не трогать. Теоретически Россия может в ответ на санкции прекратить поставки газа в Европу, но это приведет к тому, что ЕС придется немного больше платить за газ из других источников. А ущерб от этого приблизительно 1/10 - Россия теряет в десять раз больше. Думаю, ЕС нужно приблизительно 2-3 месяца, чтобы диверсифицировать поставки. До отопительного сезона в Европе как раз два месяца. Можно выкрутиться.

Российский бюджет сегодня на 48,5% базируется на доходах от нефти и газа. Причем цены на нефть в последнее время стремительно падают. И если Москва захочет перекрыть газ Европе, во что я не верю, опять-таки это ударит по ней самой.

- По вашему мнению, уже введенные санкции Запада болезненны для России?

- Текущие санкции, по моим расчетам, дают возможность продержаться Росси до дефолта максимум 2,5 года. Но уже через год россияне начнут ощущать снижение своих доходов. А продержаться РФ помогают очень большие золотовалютные резервы и суверенные фонды – под 700 млрд долларов. Не нужно недооценивать российскую «подушку». Хотя эти деньги очень быстро тают. А при падении цен на топливо, их расход будет только увеличиваться. Поэтому очень важно продержаться Украине полгода-год, и все разрешится.

- Запугивания России не остановят Запад от мягких санкций?

- Думаю, не остановит. Но радикальные санкции сейчас применять не будут. К примеру, запретят использование доллара или евро. Через неделю в России наступит голод, я, конечно, утрирую, но за продовольствие, пусть даже азиатское, на которое сейчас переходит РФ, платить будет нечем.

- Я правильно поняла - Украине нужно продержаться максимум год, и зажатая Западом Россия пойдет на попятную?

- Да. Далее в России начнутся социальные протесты, тогда любые ошибки власти не будут населением прощаться. То есть, произойдет социальный взрыв. Пока в России эйфория, но она пройдет. К тому же, российское общество почти отключено от Интернета. Отсюда и проблема: нормальный человек идентифицирует источник неприятностей – мы напали на Украину, а так россиянам насаждается в уши – во всем виноваты США, давайте готовить ракеты. Но Запад не должен показывать, что он боится. Мелкие санкции сейчас должны быть введены с одновременным предупреждением, что могут последовать и радикальные шаги.

Нана Черная (УНИАН)