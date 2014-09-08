Бизнес получил НДС-облигаций на 6,3 млрд гривень

Объем облигаций внутреннего государственного займа, выпущенных для погашения задолженности по возмещению налога на добавленную стоимость и оформленных предприятиям Украины как инструмент возмещения долга, по состоянию на 1 сентября текущего года составил 6,36 млрд грн. Об этом говорится в сообщении Государственной казначейской службы, размещенном на сайте ведомства.

Согласно сообщению, крупнейшими держателями НДС-облигаций являются металлургические компании - «АрселорМиттал Кривой Рог», Полтавский горно-обогатительный комбинат, контролируемый швейцарской горнорудной компанией Ferrexpo, и корпорация ИСД. По информации Госказначейства, «АрселорМиттал Кривой Рог» получил НДС-облигаций на 1,55 млрд грн, Полтавский ГОК – на 1,36 млрд грн, ИСД – на 1,3 млрд грн.

В числе других крупных держателей НДС-облигаций – Еристовский ГОК, также контролируемый Ferrexpo (159,4 млн грн), компания «Кернел-Трейд», подразделение агрохолдинга «Кернел» (190 млн грн), а также агрокомпании «Райз», входящая в группу компаний "Укрлендфарминг" (253,7 млн грн), и «Сантрейд», входящая в агрохолдинг Bunge (156,1 млн грн).

Как сообщал УНИАН, Кабмин 21 мая принял решение выпустить НДС-облигации с номинальной стоимостью 1 тыс. грн, сроком обращения 5 лет и ставкой купона на уровне учетной ставки НБУ.

20 июня Кабмин определил предельный объем выпуска НДС-облигаций на уровне 7 млрд грн. Первый транш НДС-облигаций на 3,5 млрд грн Минфин выпустил 8 июля, второй на 2,2 млрд грн – 29 июля. Затем, 20 августа, был выпущен третий транш облигаций внутреннего государственного займа на 954,809 млн грн.

Одной из первых заявку на получение НДС-облигаций оформила швейцарская компания Ferrexpo.