Кредитные союзы стали выдавать меньше кредитов

Кредитные союзы в первом полугодии 2014 года по сравнению с первым полугодием 2013 года сократили объем выданных кредитов на 14,9%, до 2,2 млрд грн, сообщила пресс-служба Национальной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг.

По данным комиссии, количество зарегистрированных в Украине кредитных союзов за полгода сократилось на 5 - до 627 финансовых учреждения. Общий объем активов кредитных союзов по состоянию на 30 июня составил 2,362 млрд грн и сократился на 441,2 млн грн, или на 15,7%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Показатель части просроченной задолженности в кредитном портфеле кредитных союзов по состоянию на 30 июня текущего года составил 19,2% и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 2,3 п.п.

Читайте такжеНБУ продлил банкам сроки погашения кредитов

Как сообщал УНИАН, Национальная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) еще в июне прошлого года предложила преобразовать кредитные союзы, привлекающие вклады населения, в кооперативные банки.

По результатам рассмотрения законопроекта комиссии администрация президента Украины в августе пришлого года предложила Нацбанку и Нацкомфинуслуг доработать этот законопроект и ввести дифференцированные требования для отдельных категорий союзов, в частности, установить более жесткие нормативы для кредитных союзов, которые привлекают депозиты, в том числе требования к минимальному капиталу, периодичности отчетности и раскрытия информации.