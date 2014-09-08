Фискальная служба передумала повышать налог на доходы физлиц

Государственная фискальная служба отказалась от идеи реформировать налог на доходы физических лиц (НДФЛ) из-за критики представителей бизнеса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции во вторник заявил глава Государственной фискальной службы Игорь Билоус.

«Было много замечаний от бизнеса, НДФЛ мы менять не будем», - сказал Билоус.

При этом глава ГФС отметил, что налоговая придерживается плана реформировать единый социальный взнос (ЕСВ). В частности, ГФС планирует взимать 41% ЕСВ с двух минимальных зарплат.

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«Мы нашли компенсаторы. Мы пришли к выводу и будем предлагать это премьер-министру, чтобы за основу брать две минимальные зарплаты, с которых взимать единый социальный взнос в размере 41%. Всё, что выше двух минимальных зарплат – 15% ЕСВ», - сказал Билоус.

Он пояснил, что при такой схеме и при одновременной пенсионной реформе удастся избежать дефицита Пенсионного фонда.

«При таком раскладе и при реформах в пенсионной части… у нас происходит довольно хороший компенсаторный механизм. У нас не возникает большого дефицита», - сказал Билоус.

По его словам, изначально ГФС предлагала схему взимать ЕСВ с оклада в размере одной минимальной заработной платы в размере 41%, а все, что выше, – 15%. Однако тогда возникал дефицит в бюджете в размере 50 млрд грн. Новая схема позволит сократить этот дефицит до 24 млрд грн.

«Сейчас у нас при такой схеме возникает дефицит порядка 24 млрд грн. Но он компенсируется за счет тех реформ, которые будут проводиться на стороне расходов», - отметил глава налоговой.

При этом глава ГФС не захотел называть конкретные компенсаторы, ссылаясь на то, что эти данные озвучит позже Министерство финансов.

«Я бы не хотел превращать нашу пресс-конференцию в пресс-конференцию Министерства финансов, потому что это все-таки их роль. Я бы хотел, чтобы они это презентовали», - отметил Билоус.

Как сообщал УНИАН, ранее ГФС предлагала установить ставку ЕС на уровне 41% с одной минимальной заработной платы и 15% на сумму ЕСВ, превышающую размер минимальной заработной платы. Билоус заявлял, что реформирование единого социального взноса позволит вывести зарплаты украинцев из тени.

Справка УНИАН. На сегодняшний день ставка ЕСВ в Украине колеблется, однако по общему правилу составляет порядка 37% от фонда оплаты труда.