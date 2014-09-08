Гривня упала до 13,36 за доллар

В понедельник, 8 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов понизились до 13,10/13,36 грн/долл. против 12,90/12,98 грн/долл. на 12:00.

Как сообщили УНИАН казначеи коммерческих банков, котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов понизились 16.9399/17.2998 грн/евро против 16,6932/16,8007 грн/евро на 12:00.

По отношению к российскому рублю котировки гривни к закрытию торгов понизились до 0,3523/0,3601 грн/рубль против 0,3498/0,3501 грн/рубль на 12:00.

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Как сообщал УНИАН, в пятницу, 5 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 13,0000/13,3000 грн долл.