Для восстановления Луганщины потребуется не менее 8,5 млрд гривень

Как подсчитали в Луганской облгосадминистрации, в 2014 году спад производства в области составит «минус» 49,8%, или около 34 млрд. грн.

Согласно предварительным оценкам, для восстановления объектов промышленности, малого и среднего бизнеса, торговли, строительства, энергетического и газового оборудования потребуется около 8,5 млрд. грн, заявили в администрации.

Читайте такжеВ Украине создано Госагентство по восстановлению Донбасса"Из-за разрушений и повреждений остановлена деятельность ЧАО «ЛИНИК», Попаснянского вагоноремонтного, Стахановского ферросплавного и вагоностроительного, Первомайского электромеханического заводов, ООО «Сталь», «Лугцентрокуз», Кировский «Центрокуз», «Металлы и полимеры», ПО «Трансмаш», ГП «Лутугинское объединение прокатных валков», ХКО им. Петровского и других предприятий области", – говорится в сообщении.

Из-за повреждений энергетической инфраструктуры и подтопления горных выработок также прекращена добыча угля на шахтах ГП «Луганскуголь», «Донбассантрацит», «Первомайскуголь», шахте «Белореченской».

Читайте такжеДонецкая и Луганская области нуждаются в миллиардных инвестициях на восстановление - спикер ВРКроме того, информация о работе и повреждениях некоторых предприятий, находящихся в зоне АТО, отсутствует.

Согласно подсчетам, более 30 тысяч человек потеряли работу в связи с боевыми действиями на Донбассе.

"И это только за первое полугодие нынешнего года. Если такая тенденция сохранится, до конца года без работы останутся еще 80-85 тысяч человек", – заявила и.о. председателя облгосадминистрации Ирина Веригина.