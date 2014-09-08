Из-за войны бюджет недополучил от крупных госпредприятий около 5 млрд гривень налогов

Крупные государственные предприятия Украины не уплатили в бюджет порядка 5 млрд грн налогов в связи с военными действиями на востоке страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции во вторник заявил глава Государственной фискальной службы Игорь Билоус.

«Весь государственный сектор сейчас находится в красной зоне, и никто похвастаться не может. По указанию правительства мы целенаправленно поддерживаем оборонный сектор, в частности «Укроборонпром». Мы идем ему навстречу в проблемных вопросах, в том числе в возмещении НДС и так далее. Этот сектор сейчас должен работать как швейцарские часы», - сказал Билоус.

Он уточнил, что речь идет о неуплате налогов на миллиарды гривень крупными государственными монополиями.

«Речь идет о миллиардах. И, если я не ошибаюсь, это 5 млрд грн, около того», - сказал глава ГФС.

Билоус также отметил, что значительные трудности в уплате налогов испытывают частные крупные компании, такие как ДТЭК и СКМ, на которых негативно отражается война на востоке страны.

«Больше всего проблем по ДТЭКу. Это связано с теми шахтами и предприятиями, которые сейчас фактические не работают. В перечне предприятий, которые уничтожены и фактически сейчас не работают, есть и СКМ, - отметил Билоус.

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Вместе с тем, глава ГФС подчеркнул, что у ведомства есть претензии к руководителям крупнейших частных и государственных компаний, которые с помощью различных схем пытаются уменьшить объемы налогообложения, пользуясь сложной экономической ситуацией в стране.

Как сообщал УНИАН, в январе-августе 2014 года ГФС обеспечила поступления в бюджет на сумму более 270 млрд грн, из которых порядка 212 млрд грн – в госбюджет. Ранее глава ГФС заявлял, что в августе бюджет может недополучить порядка 900 млн грн из Донецкой и Луганской областей в связи с военной ситуацией на востоке страны.

С апреля на территории Луганской и Донецкой областей орудуют вооруженные боевики, финансируемые Россией. Правительство Украины начало антитеррористическую операцию для освобождения востока страны. В течение июля и августа украинские силовики освободили от террористов ряд населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, однако террористы продолжают захват городов и обстрел украинской армии.