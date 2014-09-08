Бюджет Украины из-за войны недополучил 4,4 млрд гривень налогов

В январе-сентября 2014 году налогоплательщики Луганской и Донецкой областей недоплатили в бюджет 4,4 млрд грн налогов в связи с военными действиями на востоке Украины, заявил на пресс-конференции глава Государственной фискальной службы (ГФС) Игорь Билоус.

«В связи с напряженной ситуацией в Луганской и Донецкой областях в общий фонд госбюджета недополучено 4,4 млрд грн к уровню прошлого года», - сообщил Билоус.

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Он отметил, что за 8 месяцев налогоплательщики Украины уплатили в бюджет 270,5 млрд грн, что соответствует уровню прошлого года. При этом в августе в общий фонд госбюджета поступило 26,8 млрд грн, что на 26,5% больше, чем в августе прошлого года.

Как сообщал УНИАН, по данным ГФС, крупные государственные предприятия Украины не уплатили в бюджет порядка 5 млрд грн налогов в связи с военными действиями на востоке страны.

Ранее глава ГФС заявлял, что в августе бюджет может недополучить порядка 900 млн грн из Донецкой и Луганской областей из-за войны на востоке.