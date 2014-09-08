«Ощадбанк» получил от ЕИБ второй транш кредита на 66 млн евро

Государственный «Ощадбанк» получил от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) второй транш кредита в размере 66 млн евро на поддержку малого и среднего бизнеса в Украине, сообщила пресс-служба «Ощадбанка».

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Банк напомнил, что всего в рамках соглашения, подписанного 30 декабря между «Ощадбанком» и Европейским инвестиционным банком на поддержку малого и среднего бизнеса в Украине открыта кредитная линия объемом 220 млн евро, первый транш кредита в размере 89,5 млн долл. был получен банком ранее.

«Мы ценим поддержку Европейского инвестиционного банка в такое трудное для Украины время. Особенно в этом нуждаются предприятия малого и среднего бизнеса. Второй транш - это искренний знак солидарности ЕИБ с Украиной и теми процессами изменений, которые происходят в национальной экономике даже в условиях военных действий на востоке нашей страны», - цитирует пресс-служба главу правления «Ощадбанка» Андрея Пышного.

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По информации банка, полученные средства направляются на финансирование проектов тех клиентов «Ощадбанка», которые отвечают требованиям ЕИБ. В частности, это должны быть частные предприятия малого и среднего бизнеса (по классификации ЕИБ - предприятия с численностью сотрудников до 250 человек) и компании средней капитализации (с количеством сотрудников от 250 до 3000 человек). При этом допускается, что около 30% кредитной линии может быть направлено на финансирование частных компаний, которые не попадают в вышеупомянутые категории, однако проекты которых соответствуют приоритетам ЕИБ. Эти приоритеты в первую очередь связаны с развитием частного сектора, социально-экономической инфраструктуры, включая транспорт, энергоэффективность и возобновляемые источники энергии, защиту окружающей среды, информационные технологии и средства связи, смягчение последствий изменения климата и адаптацию к ним.

Справка УНИАН. «Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года и входит в группу крупнейших банков Украины. 100% акций банка принадлежат государству

Европейский инвестиционный банк - финансово-кредитное учреждение Европейского союза, которое в рамках манданта Совета ЕС и Европейского парламента осуществляет финансирование проектов в странах Восточного Соседства (Украина, Молдова, Грузия, Армения, Азербайджан и Россия).