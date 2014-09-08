Бюджет получил 7,6 млрд гривень за счет детенизации ввоза нефтепродуктов

Государственная фискальная служба (ГФС) перекрыла ряд незаконных схем ввоза в Украину нефтепродуктов, что позволило с марта этого года получить в бюджет дополнительно 7,6 млрд грн, заявил глава ведомства Игорь Билоус.

«Таможенными органами перекрыты незаконные схемы ввоза в Украину нефтепродуктов. Их легализация на рынке Украины с начала марта этого года уже дала положительный результат на сумму 7,6 млрд грн дополнительных таможенных платежей», - сообщил он.

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По данным главы ГФС, с начала года сотрудники ведомства прекратили противоправную деятельность 38 конвертационных центров, через которые прошло порядка 5 млрд грн. Также в ведомстве сообщили, что Фискальная служба взыскала в бюджет около 341,7 млн грн в результате документальных проверок предприятий, которые пользовались услугами таких центров.

Вместе с тем, по словам Билоуса, ГФС значительно уменьшила количество внеплановых и встречных проверок субъектов хозяйствования. Так, в январе-августе текущего года было проведено 18,6 тыс. внеплановых проверок, что на 5 тыс. меньше, чем в аналогичный период прошлого года. При этом количество плановых проверок бизнеса осталось на уровне прошлого года – 3,6 тыс.

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Как сообщал УНИАН, ранее в ГФС сообщили, что сотрудники налоговой милиции Украины в период с марта по август прекратили работу более 600 «налоговых ям» по всей стране, большинство из которых было размещено в Киеве.