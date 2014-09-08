ООН прогнозирует рост мировой экономики на уровне 2,5-3%

Рост мировой экономики в 2014 году составит от 2,5% до 3%, говорится в обнародованном сегодня докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), передает "Прайм".

"По прошествии шести лет, как разразился глобальный экономический кризис устойчивая модель роста в мире еще не выработана", - цитирует агентство Синьхуа представителя ЮНКТАД по экономическим вопросам Игоря Пауновича. По его словам, восстановление мировой экономики по-прежнему идет "медленными темпами, а меры, направленные на положительные сдвиги, недостаточны и часто нескоординированны".

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Экономист ЮНКТАД отметил, что темы роста развивающихся стран в этом году не будут отличаться от показателей за последние два года и составят от 4,5% до 5%.

По данным ЮНКТАД, в 2013 году рост мировой экономики составил 2,3%.

Конференция ООН по торговле и развитию является органом Генеральной Ассамблеи ООН, созданным в 1964 году. В нем насчитывается свыше 190 страны. Решения ЮНКТАД принимаются в форме резолюций и имеют рекомендательный характер.