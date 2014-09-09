Вступление в силу новых санкций ЕС притормозила Финляндия - СМИ

Вступление в силу новых санкций Евросоюза в отношении России отложено из-за позиции ряда европейский стран, во главе которых стоит Финляндия, передает "Прайм" со ссылкой на газету Wall Street Journal.

"Некоторые страны вслед за Финляндией хотели бы отсрочить применение новых санкций пока идут переговоры о прекращении огня между Киевом, Москвой и ополченцами", — пишет издание.

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Премьер-министр Финляндии Александер Стубб, в частности, заявил, что в целом Хельсинки "придерживается мнения, что сейчас неподходящее время для новых санкций". Финский премьер опасается ответных действий Москвы. Российские санкции могут ударить по экономике Финляндии, для которой РФ всегда была выгодным соседом, подчеркнул он.

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Стубб также подчеркнул, что и ранее во время принятия решений, связанных с ситуацией в Украине, страна входила в число тех, у кого "были сомнения относительно наращивания экономического давления на Россию". И на этот раз сразу несколько европейских стран присоединились к инициативе финнов.

Как сообщал УНИАН, Европейский Союз в понедельник в письменной процедуре принял второй раунд экономических санкций против России, которые будут опубликованы в Официальном журнале ЕС в ближайшие дни.