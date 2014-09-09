Россиян будут штрафовать за сокрытие информации о счетах за рубежом

Минфин России предложил ввести административную ответственность для физлиц-резидентов за непредставление информации в налоговые органы о движении средств в зарубежных банках. Уведомление о разработке соответствующего документа размещено на едином портале правовой информации, пишут "Ведомости".

Как отмечается в документе, с 1 января 2015 г. физлица-резиденты будут обязаны представлять налоговым органам по месту своего учета отчеты о движении средств по счетам в зарубежных банках с подтверждающими документами кредитной организации. При этом в действующем законодательстве отсутствует норма об ответственности за несоблюдение вводимой обязанности.

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По мнению разработчика, установление административной ответственности за непредставление соответствующей информации позволит обеспечить эффективное правоприменение и контроль за исполнением правовой обязанности. Также указанная ответственность граждан является идентичной нормой, установленной для должностных лиц за совершение подобного рода правонарушений.