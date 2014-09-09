Капитализация Facebook впервые превысила $200 млрд

Вчера на закрытии торгов на Нью-Йоркской бирже капитализация Facebook составляла $100,68 млрд – таким образом, стоимость социальной сети впервые превысила заявленную в ходе IPO стоимость, пишет "Газета.ru".

Бумаги компании подорожали на 1,95%, до $41,34. На открытии торгов в понедельник акции Facebook стоили $40,7.

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Выручка соцсети увеличилась на 53%, до $1,8 млрд. В аналогичном периоде прошлого года выручка составляла $1,2 млрд. Большая часть выручки компании приходится на доходы от рекламы — 88% ($1,6 млрд). Этот показатель вырос на 61% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число рекламодателей увеличилось до 1 млн компаний.

Теперь пользователь сможет выбрать 50 друзей, которым будет доступна эта функция, а каждый из них сможет добавить в альбом не более 200 фотографий. Пока новый формат фотоальбома тестируется и доступен только для небольшого числа англоязычных пользователей.

На прошлой неделе Facebook совместно с ведущими технологическими компаниями объявила о создании партнерства под названием Interget.org. Его цель — обеспечение доступом к интернету более 5 млрд человек на планете.

«На рынке появляется уверенность, что Facebook в будущем останется машиной, генерирующей прибыль, — говорит аналитик Oracle Investment Research Лоуренс Балтер. – Люди проводят на страницах Facebook все больше и больше времени».