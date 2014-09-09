Гривня на открытии межбанка взлетела почти на 40 копеек

Во вторник, 9 сентября, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись повышением котировок до 12,9000/12,9900, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.

Котировки по евро-гривне составили 16,6125/16,7310.

Цены на российскую валюту поднялись до 0,3482/0,3507.

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Как сообщал УНИАН, в понедельник, 8 сентября, котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов понизились до 13,10/13,36 против 12,7000/12,9500 на открытии.

Нацбанк в понедельник вышел на рынок с интервенцией 12,4000/12,9000 грн/долл.