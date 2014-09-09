Японская иена упала до минимума за 6 лет

Курс иены к доллару на рынке форекс достиг минимальных значений за шесть лет на фоне политики "печатного станка", которую активно проводит японский ЦБ.

Так, иена дешевеет к доллару на 0,32% по сравнению с уровнем закрытия понедельника. За "американца" на форексе дают 106,31 иены. Это минимальный курс японской валюты с сентября 2008 года, пишет "Прайм".

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За последние 2 года иена подешевела к доллару почти на 40%. Ослабление иены крайне выгодно японским экспортерам, поскольку делает их продукцию привлекательнее с точки зрения цены на внешних рынках. На этом фоне с 2012-го года индекс Nikkei вырос почти в 2 раза.

Падению иены способствует непрекращающийся поток ликвидности со стороны ЦБ Японии, который в настоящий момент является главным поставщиком дешевых денег на глобальные рынки.

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Банк Японии увеличивает денежную базу за 60-70 триллионов иен в год (около 670 миллиардов долларов), опережая по этому показателю все другие центробанки (включая ФРС), которые также занимаются накачкой экономики деньгами.

Банк Японии покупает облигации японского правительства (в объеме, превышающем их нетто-выпуск), корпоративные бонды и даже ETF на японский рынок акций.

Активная политика "печатного станка" проводится в Японии не одно десятилетие, однако нынешних размахов она достигла в конце 2011 года, когда японский ЦБ начал постепенно заменять ФРС в качестве главного поставщика ликвидности в мировую финансовую систему.