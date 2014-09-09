Янукович и Ко разворовывали 150 млрд гривень ежегодно с помощью госзакупок

Власти Украины под руководством экс-президента Виктора Януковича выводили из бюджета Украины порядка 150 млрд грн в год через злоупотребления на тендерах по государственным закупкам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции во вторник заявил министр юстиции Павел Петренко.

"За последние четыре года это явление приобрело массовых характер (разворовывание средств с помощью тендеров - УНИАН), когда средства, которые выделялись из госбюджета, просто разворовывались. По данным СБУ, около 75% государственных ассигнований, которые выделялись на государственные закупки, использовались с нарушениями. Эти деньги просто разворовывались. Речь идет о 150 млрд грн в год", - сообщил Петренко.

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Он отметил, что по подсчетам экспертов, злоупотребление в тендерах по госзакупкам вело к сокращению ВВП страны на 6-7%.

Также министр юстиции отметил, что за последние четыре года в закон о госзакупках было внесено 30 изменений, которые предусматривали более 40 исключений из основного документа, позволяющие избегать прозрачности тендеров.

«Многострадальный закон о государственных закупках превратился в "письмо из Простоквашино", в которое постоянно вносили изменения с одной целью, чтобы создать очередную схему по изъятию средств из государственного бюджета», - отметил Петренко.

Кроме того, министр сообщил, что до 2010 года через публичные торги проходило 82% всех государственных закупок, однако за последние четыре года количество госзакупок, которые проводились через прозрачную процедуру, сократилось в два раза.

Как сообщал УНИАН, по мнению экс-председателя Агентства конкуренции и государственных закупок Грузии Тото Урджумелашвили, Украина теряет минимум 100 млн грн в день из-за отсутствия системы электронных тендеров и из-за коррупции в сфере государственных закупок.

10 апреля Верховная Рада Украины со второй попытки приняла закон о государственных закупках, входящий в пакет необходимых к принятию законодательных актов по борьбе с коррупцией в сфере государственных финансов и подписанию программы сотрудничества с Международным валютным фондом. Закон предусматривает постепенный переход с бумажной на электронную систему ведения торгов по госзакупкам, что до сих пор не реализовано.