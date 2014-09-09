Гривня на межбанке к 12:00 обвалилась на 30 копеек

Во вторник, 9 сентября, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 12,9000/12,9900, к 12:00 цены повысились до 13,0000/13,3000, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.

Рынок евро-гривня сегодня открылся котировками 16,6125/16,7310, к 12:00 цены ушли вверх до 16,7290/17,1190.

Рублевый рынок открылся котировками 0,3482/0,3507, к 12:00 цены поднялись до 0,3500/0,3585.

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Как сообщал УНИАН, в понедельник, 8 сентября, котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов понизились до 13,10/13,36 против 12,7000/12,9500 на открытии.

Нацбанк в понедельник вышел на рынок с интервенцией 12,4000/12,9000 грн/долл.