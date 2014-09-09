В МВФ сообщили, когда Украина может получить третий и четвертый транши

Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд не исключает выделения Украине третьего и четвертого кредитных траншей общим объемом 2,7 млрд долл. в рамках двухлетней программы сотрудничества до конца 2014 года. Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе брифинга в Киеве заявил глава представительства МВФ в Украине Жером Ваше.

Читайте такжеУкраина до конца года привлечет $10,7 млрд финансовой помощи

«Мы готовы объединить две оценочные миссии и подготовить к заседанию Совета директоров объединенный доклад по Украине. Совет директоров состоится в конце года и на совете директоров может быть принято решение о выделении объединенных третьего и четвертого траншей в объеме 2,7 млрд долл., - сказал Ваше. – Если решение Совета директоров фонда будет положительным, то средства поступят быстро – до конца 2014 года».

Читайте такжеУкраина получила второй транш от МВФ в объеме $1,4 млрд

Ваше также подтвердил, что оценочная миссия Фонда может приехать в Украину уже в октябре. А кроме того, в октябре будет проведена переоценка экономического развития Украины с учетом военных действий на востоке страны.

«Мы видим, что ситуация на востоке страны оказывает значительное влияние на экономику страны. Это вынуждает нас провести переоценку прогнозов развития Украины. Мы должны пересмотреть прогнозы роста и наши фискальные предположения. Ранее мы предполагали, что падение ВВП Украины по итогам года составит «минус» 6,5% и ожидали роста в 2015 году на уровне 1%. Но сейчас нам придется заново оценить ситуацию», - сказал Ваше.

В то же время он отметил, что Фонд высоко ценит решимость правительства проводить реформы, в том числе в банковском секторе, в части курсовой политики, и в энергетическом секторе, включая вопросы оздоровления НАК «Нафтогаз Украины».

«Мы понимаем всю сложность ситуации, и в особенности сложность реформ в первую очередь в энергетическом секторе. Мы также понимаем, всю сложность работы по преодолению коррупции и реализации антикоррупционных инициатив. Но мы видим потенциал для выполнения поставленных задач и желание улучшить деловую среду", - сказал Ваше.

Как сообщал УНИАН, МВФ одобрил программу сотрудничества с Украиной в конце апреля текущего года общим объемом 17 млрд долл. Первый кредитный транш Украина получила в начале мая, его объем составил 3,2 млрд долл. Средства были направлены на пополнение резервов Национального банка. В конце августа Совет директоров МВФ на своем заседании одобрил отчет о выполнении программы экономических реформ в Украине и принял решение выделить нашей стране второй транш кредитной программы stand-by в размере 1,39 млрд долл., не пересматривая при этом общего объема финансирования.

Одновременно МВФ, руководствуясь допущением о том, что военные действия на востоке страны продолжатся до конца 2014 года и будут иметь место в 2015 году, ухудшил прогноз падения экономики Украины до 7,25%. Рецессия, по данным МВФ, углубится и потребует новых финансовых вливаний. В 2015-м падение экономики составит 4,25%.

По расчетам Фонда, экспорт по итогам 2014 года сократится на фоне дальнейшего ухудшения отношений с Россией, а также с учетом физического вывода из строя производственных мощностей Востока Украины. Дефицит платежного баланса в 2014 году вырастет до 7,5 млрд долл., а в 2015-м – до 11,5 млрд долл.

В этой связи Украине до конца 2015 года потребуется не менее 19 млрд долл. внешних заимствований, чтобы покрыть потребности в финансировании, спрогнозировали в МВФ.

Также отмечается, что на фоне всех негативных событий вырастет и дефицит государственного бюджета – до 7,25% ВВП в 2014 году и до 8% ВВП в 2015 году против прогнозированных ранее 5,8% ВВП в 2014 году и 3,9% ВВП в 2015 году.