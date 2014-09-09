"ПриватБанк" запустил интернет-страницу Love Ukraine для заказа карточек

ПриватБанк открыл специальную интернет-страницу для предзаказа уникальных карт с патриотическим дизайном для всех, кто любит Украину. Как сообщили в банке, такую карту «Слава Украине!» можно оформить бесплатно или поменять на нее любую карту «Универсальная», которая уже открыта клиентом.

«Мы сделали новый патриотический дизайн наших самых популярных карт «Универсальная» и уверены, что эти карты понравятся миллионам наших клиентов, которые любят Украину. Мы надеемся, что это будет, своего рода, флешмоб в поддержку независимости и территориальной целостности нашей страны» – отмечает первый заместитель Председателя Правления ПриватБанка Олег Гороховский.

Как говорят в банке, оформить карту с патриотическим дизайном может любой гражданин Украины. Также клиенты ПриватБанка могут совершенно бесплатно поменять на нее любую другую свою карту, открыть ее друзьям, родственникам. Все условия обслуживания и тарифы остаются прежними.

Новые карты поступят во все отделения ПриватБанка к концу сентября. Чтобы получить новую карту первым, нужно просто оставить заявку на этой странице loveukraine.privatbank.ua, и банк сообщит через SMS, когда карты будут в отделениях.