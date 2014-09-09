Нацбанк понизил официальный курс гривни на 10 копеек

Официальный курс НБУ с 14.00 9 сентября: 100 USD – 1292.6071 грн; 100 EUR – 1673.5384 грн; 10 RUR – 3.4854 грн.

Cогласно информации официального сайта Национального банка Украины, 9 сентября с 14:00 Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам. Как сообщает официальный сайт НБУ, 100 долларов сейчас стоят 1292.6071 (с 14.00 8 сентября – 1282.2103). Читайте такжеНБУ продлил банкам сроки погашения кредитов Стоимость 100 евро Нацбанк определил в 1673.5384 (с 14.00 8 сентября – 1660.2059). Читайте такжеГривня на открытии межбанка взлетела почти на 40 копеек 10 российских рублей оценены Нацбанком Украины в 3.4854 (с 14.00 8 сентября – 3.4728).

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