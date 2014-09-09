ЕБРР: Россия больше всех пострадает от своего же продуктового эмбарго

Эмбарго на импорт сельхозпродуктов в Россию будет иметь весьма ограниченный и временный эффект для большинства попавших под «контрсанкции» стран, считают экономисты Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Об этом говорится в их докладе, который цитирует РБК.

По подсчетам экспертов, сильнее всего от эмбарго пострадает Литва, для которой объем экспорта продуктов в Россию эквивалентен 2,7% ВВП. По тому же признаку в список возможных пострадавших ЕБРР включил Эстонию, Латвию и Норвегию. Польша и Венгрия пострадают в меньшей степени, считают авторы доклада. Самое негативное влияние эмбарго окажет на экономику России, следует из доклада.

Для Литвы продуктовый экспорт в Россию составляет около 53% от импорта аналогичной продукции из стран ЕС, отмечают авторы доклада. Они приводят мнение некоторых аналитиков о том, что до 80% экспортируемых в Россию продуктов могут быть реэкспортированы из других стран, в том числе и от «соседей», которые сами страдают от контрсанкций — Латвии и Эстонии. За счет распределения негативных последствий влияние эмбарго России на Европу будет снижено и для самой Литвы вряд ли будет стоить 2,7 п. п. роста ВВП, полагают авторы доклада.

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На основе методологии Евростата ЕБРР подсчитал, что запрещенные Россией продукты составляют около 13% от инфляционной корзины 28 стран ЕС. Контрсанкции создали на европейском рынке временный переизбыток продукции и это может подтолкнуть европейскую экономику к дефляции, говорится в докладе. Влияние эмбарго на рост экономик стран ЕС и негативный эффект на инфляцию будет зависеть от способности внутреннего рынка этих стран потребить образовавшийся избыток продукции или быстро найти альтернативные экспортные рынки, объясняют эксперты.

В ЕБРР учитывают, что на Европу приходилось около трети всего российского продуктового импорта и что попавшие под запрет продукты — мясо, мясо птицы, рыба и молочная продукция — составляют около 60% от всех продуктов питания. Подорожание этих продуктов на 10% приведет к ускорению инфляции в России на 2 процентных пункта, подсчитали авторы доклада. Эти 2 п. п. необходимо добавить к 7,5%-ному росту потребительских цен, зарегистрированному в России в июле нынешнего года, еще до введения эмбарго.

Если бы российские производители увеличили выпуск сельхозпродукции, эмбарго могло бы положительно сказаться на росте российской экономики. Однако, даже если производство этих продуктов будет расширено, это поможет России заместить только 15% от импорта продуктов питания, полагают в ЕБРР. При этом вместе с ростом стоимости импортируемых продуктов вырастут затраты на производство в обрабатывающей отрасли, и в сочетании с падением реальных располагаемых доходов населения это плохо скажется на росте ВВП России.

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Негативное влияние на экономику России может быть снижено в краткосрочной перспективе благодаря имеющимся запасам и возможности быстро найти альтернативных поставщиков запрещенной продукции, говорится в докладе. Аналитики ЕБРР считают, что сложнее всего будет найти поставщиков мяса и сыра, поскольку эти продукты требуют осторожной транспортировки.