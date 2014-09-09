Нацбанк вчера отдал на поддержку гривни $94 млн

Об этом говорится в сообщении регулятора в сети Facebook.

«Национальный банк Украины продолжает быть активным участником валютного рынка Украины, осуществляя интервенции на межбанковском рынке с учетом влияния всех ситуативных факторов на валютный курс», - говорится в сообщении.

По словам председателя Национального банка Украины Валерии Гонтаревой, регулятор и в дальнейшем будет рассматривать все возможные финансовые инструменты, с помощью которых он будет не только стабилизировать рынок, но и реально его строить и активизировать.

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«Регулятор дает участникам рынка уверенность в прогнозируемом развитии ситуации, чем создает основу для успешной реализации модели гибкого курсообразования», - цитирует пресс-служба слова Гонтаревой.

Пресс-служба отметила, что валютный аукцион, был проведен впервые с 2010 года, его целью была продажа иностранной валюты за гривни для удовлетворения потребностей клиентов банков. Всего было подано 9 заявок от банков, доллары продавались по курсу 12,90 грн/долл.

«Национальный банк Украины ожидает, что проведение таких целевых валютных аукционов будет способствовать созданию стимулов для устойчивого укрепления курса национальной валюты и закреплению позитивных тенденций на валютном рынке», - отметила Гонтарева.

Как сообщал УНИАН, 27 августа курс гривни на межбанковском валютном рынке по отношению к доллару преодолел свой исторический минимум и упал до 14,4000/14,8000 грн/долл.

Нацбанк для стабилизации ситуации на валютном рынке принял ряд жестких мер, в частности, повысил норму обязательной продажи валютной выручки до 100% и продлил требование по ограничению сроков расчетов по внешнеэкономическим контрактам до 90 дней, а также закрепил за собой право требовать от банков приостановки проведения операций клиентов, имеющих повышенный риск их использования в противоправных целях.

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Помимо этого, регулятор отменил штрафные санкции к банкам за нарушение экономических нормативов до 1 января 2015 года и обязал банки выдавать валютные кредиты юрлицам и предпринимателям исключительно для оплаты внешнеэкономических контрактов, а также продлил ограничения на депозитном рынке и по операциям клиентов с валютой, которые действовали до 1 сентября, еще на три месяца.

Меры НБУ привели к укреплению национальной валюты до уровня 12,4-12,9 грн/долл., регулятор заявил о намерении удерживать курс на сложившимся уровне в течение ближайших недель, однако гривня снова начала девальвировать до уровня 13,00-13,35 грн/долл.