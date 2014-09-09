Для предпринимателей Донбасса могут ввести налоговые льготы

Правительство рассматривает разные возможности стимулирования развития деловой активности в Донецкой и Луганской областях после восстановления мира на этой территории, включая налоговые каникулы и формирование свободной экономической зоны, заявил в ходе брифинга в Киеве глава Государственной фискальной службы Украины Игорь Билоус.

«Нужно закончить военные действия, понять объем потерь. Относительно каникул - есть идеи и свободной экономической зоны, и налоговые каникулы. Как только закончатся военные действия, и мы поймем масштаб бедствия, мы сможем говорить о тех стимулах, которые можно предложить», - сказал Билоус.

Он отметил, что пока нет понимания объема трагедии. «До конца мы еще не понимаем, что потеряно, что уничтожено. Большие предприятия и малые предприятия должны будут провести оценку потерь. А что касается механизма компенсации и преференций, то мы будет это обсуждать, как только закончится конфликт. Мы поймем проблемы и поймем систему, которую надо предложить людям, чтобы они возвращались в свои дома, восстанавливали рабочие места, стимулировали развитие тех территорий (Донецкой и Луганской областей ). Инвестиции туда нужны значительные», - подчеркнул глава Фискальной службы.

Читайте такжеС начала АТО на Донбассе уничтожено около 600 предприятий

Как сообщал УНИАН, в январе-сентября 2014 году налогоплательщики Луганской и Донецкой областей недоплатили в бюджет 4,4 млрд грн налогов в связи с военными действиями на востоке Украины.

В цело по стране налогоплательщики Украины за 8 месяцев уплатили в бюджет 270,5 млрд грн, что соответствует уровню прошлого года. При этом в августе в общий фонд госбюджета поступило 26,8 млрд грн, что на 26,5% больше, чем в августе прошлого года.

По данным ГФС, крупные государственные предприятия Украины не уплатили в бюджет порядка 5 млрд грн налогов в связи с военными действиями на востоке страны.