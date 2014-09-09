Гривня закрыла межбанк на отметке 13,20 за доллар

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 12,9000/12,9900 грн/долл. К 12:00 цены повысились 13,0000/13,3000 грн/долл. К закрытию торгов ценовые уровни снизились 12,9000/13,2000 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рынок евро-гривна открылся индикативными котировками – 16,6125/16,7310 грн/евро. К 12:00 цены ушли вверх 16,7290/17,1190 грн/евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH откатились к уровню 16,6260/17,0170 грн/евро.

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Рублевый рынок открылся котировками 0,3482/0,3507 грн/рубль. К 12:00 цены поднялись 0,3500/0,3585 грн/рубль. К закрытию торгов цены упали 0,3474/0,3573 грн/рубль.

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В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 37,0825 (-0,0550). На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2860/1,2900.