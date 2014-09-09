В Украине могут запретить проверки бизнеса с оборотом до 20 млн гривень

Правительство в рамках проведения налоговой реформы намерено усилить защиту малого и среднего бизнеса, и сократить налоговую нагрузку на такие предприятия, заявил в ходе брифинга в Киеве глава государственной Фискальной службы Украины Игорь Билоус.

«Мы видим большую миграцию людей и капитала с востока в центр и на юг страны. Нужно дать людям возможность, чтобы не только перевозили свои чемоданы и банковские счета, а имели возможность восстанавливать свою деятельность, не забывали о бизнесе и рабочих местах. Нужно сделать более приемлемые условия для ведения бизнеса». – сказал Билоус.

Он отметил, что речь идет об уменьшении ставок единого налога, что позволит уменьшить максимальный размер налога для некоторых групп плательщиков в полтора – два раза, а также о запрете проверок плательщиков налога с оборотом до 20 млн грн. «Проверки этих категорий предпринимателей будут проводиться только по их заявке или по решению суда. Иными словами, малых предпринимателей трогать не будем. Пусть работают и платят чистую зарплату», - отметил Билоус.

Он также уточнил, что ставки единого налога предполагается ввести следующие: «Первая группа – до 900 тыс. грн дохода – ставка налога составит 10% минимальной зарплаты, вторая группа – до полутора миллионов и 10 нанятых работников – до 20% минимальной зарплаты. Третья группа – неограниченное количество работников, более полутора миллионов гривень дохода – ставка 2% дохода в случае уплаты НДС и 4% в случае, если не уплачивается НДС», - пояснил глава ГФС.

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Ранее он отмечал, что правительство рассматривает разные возможности стимулирования развития деловой активности в Донецкой и Луганской областей после восстановления мира на этой территории, включая налоговые каникулы и формирование свободной экономической зоны.