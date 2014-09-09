Глава Нацбанка нашла причину резких скачков курса гривни

Падение средних объемов торгов на межбанковском валютном рынке с 1,2-1,3 млрд долл. до 200-300 млн долл. после введения в апреле сбора в Пенсионный фонд с валютных операций является одной из причин резких скачков курса гривни.

Об этом в ходе круглого стола заявила глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева.

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"У нас на сегодняшний день настолько небольшой и несбалансированный рынок. Если сегодня он 300 млн долл., а завтра – 200 млн долл., то эта разница в 100 млн долл. превращает рынок в несбалансированное состояние и из-за этого могут происходить такие перекосы", – сказала она.

Гонтарева также отметила, что при последнем пересмотре бюджета Нацбанк подавал в Министерство финансов просьбу освободить банки, Нацбанк и Минфин от уплаты сбора с валютных операций в Пенсионный фонд.

«Это реальный нонсенс (уплата банками сбора в Пенсионный фонд – УНИАН). Пенсионный фонд от этого ничего не приобретет и не потеряет. А банки не поддерживают ликвидность на рынке», – сказала она и отметила, что поддерживает идею взимания указанного сбора только с конечного покупателя валюты.

Глава НБУ сообщила, что уже две недели Нацбанк обсуждает с 15 крупнейшими банками создание института маркетмейкеров. К этой работе также привлечена специальная миссия Международного валютного фонда, которая предоставляет техническую помощь.

По словам Гонтаревой, предполагается, что 15 банков-маркетмейкеров будут держать «очень твердые котировки на большие суммы с очень узким спредом». Глава Нацбанка прогнозирует, что этот институт будет введен в течение нескольких недель.

Как сообщал УНИАН, 27 августа курс гривни на межбанковском валютном рынке по отношению к доллару преодолел свой исторический минимум и упал до 14,4000/14,8000 грн/долл.

Нацбанк для стабилизации ситуации на валютном рынке принял ряд жестких мер, в частности, повысил норму обязательной продажи валютной выручки до 100% и продлил требование по ограничению сроков расчетов по внешнеэкономическим контрактам до 90 дней, а также закрепил за собой право требовать от банков приостановки проведения операций клиентов, имеющих повышенный риск их использования в противоправных целях.

Помимо этого, регулятор отменил штрафные санкции к банкам за нарушение экономических нормативов до 1 января 2015 года и обязал банки выдавать валютные кредиты юрлицам и предпринимателям исключительно для оплаты внешнеэкономических контрактов, а также продлил ограничения на депозитном рынке и по операциям клиентов с валютой, которые действовали до 1 сентября, еще на три месяца.

Меры НБУ привели к укреплению национальной валюты до уровня 12,4-12,9 грн/долл., регулятор заявил о намерении удерживать курс на сложившемся уровне в течение ближайших недель, однако гривня снова начала девальвировать до уровня 13,00-13,35 грн/долл.