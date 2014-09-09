Малому и среднему бизнесу обещают доступ к тендерам наравне с крупными компаниями

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на круглом столе во вторник заявил заместитель главы Администрации президента Дмитрий Шимкив.

«Мы надеемся, что этот пилотный проект докажет всем, что можно экономить на закупках, что средний и малый бизнес могут принимать участие в закупках. Один из показателей эффективности новой системы – это количество малого и среднего бизнеса, который принимает участие в закупках и предоставляет услуги органам государственной власти. Это будет фактом прозрачности, фактом минимальной цены», - считает Шимкив.

Мнение замглавы АП поддержала народный депутат, заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам экономической политики Ксения Ляпина, которая считает, что новая система госзакупок позволит малому бизнесу участвовать и выигрывать в тендерах.

«Когда мы проводили опрос среди малого бизнеса, почему они не принимают участие в тендерных закупках, то первое, что они говорили: мы не верим, что можем выиграть, зачем нам тратить время и деньги, чтобы готовить свои предложения. У нас круг участников госзакупок искусственно сужен. Мне кажется, новой моделью мы расширим этот круг», - сказала Ляпина.

В свою очередь грузинский консультант, бывший замминистра юстиции Грузии Георгий Вашадзе, который входит в группу грузинских экспертов, помогающих в разработке новой системы госзакупок, отметил, что Украина каждый день несет убытки на сумму 10 млн долл. из-за непрозрачности тендеров.

«Мы подсчитали, что реально каждый день бюджет Украины будет экономить 10 млн долл. (в случае внедрения новой системы госзакупок – УНИАН), что и правда очень большие деньги, особенно для страны, которая в таком кризисе», - отметил Вашадзе.

Также он подчеркнул, что грузинские эксперты не стремились реализовать грузинскую модель в новой системе госзакупок в Украине, а ориентировались на местные особенности и опыт украинских коллег.

«Это не копия грузинской модели, которую мы создали у нас в Грузии. Это новый стандарт, который мы создали вместе с нашими украинскими коллегами. Наша группа экспертов работала над тем, чтобы учесть все возможности и все проблемы, которые могут возникнуть в этом процессе… Мы надеемся, что система, которую мы разработали вместе с вами, будет новой моделью не только для Украины, но и для других стран тоже», - считает грузинский эксперт.

Новая система предусматривает переход торгов в сфере госзакупок на электронную систему, что позволит значительно повысить прозрачность в этой сфере. Пилотный проект планируется запустить до конца года в Министерстве юстиции Украины, после чего система заработает и в других министерствах.

Читайте такжеВ Украине могут запретить проверки бизнеса с оборотом до 20 млн гривень

Как сообщал УНИАН, сфера государственных закупок в Украине является одной из самых коррупционных. С 2010 года стали широко использоваться теневые схемы в распределении бюджетных средств. Для этого создавались непрозрачные процедуры проведения тендеров, «фирмы-прокладки» для накручивания цены, закупка зачастую проводилась у одного участника и т.д. По словам министра юстиции Павла Петренко, власти Украины под руководством экс-президента Виктора Януковича выводили из бюджета Украины порядка 150 млрд грн в год через злоупотребления на тендерах по госзакупкам.