Фискальная служба предлагает ввести разовую амнистию доходов украинцев

Государственная фискальная служба Украины (ГФС) в рамках проведения налоговой реформы предлагает ввести в стране нулевую декларацию доходов граждан, предполагающую разовое декларирование всего имеющегося у гражданина имущества по нулевой ставке налога. Об этом в ходе брифинга в Киеве заявил глава ГФС Игорь Билоус.

«Мы предлагаем ввести нулевую налоговую декларацию доходов граждан и налоговую амнистию задекларированных сумм, а также одновременно внедрение непрямых методов налогообложения, – сказал он. - Мы говорим о разовом декларировании средств, банковских металлов, ценных бумаг, автомобилей – по нулевой ставке позволяем людям декларировать все, что у них было, и потом они будут спокойно декларировать свои расходы, которые соответствуют доходам».

По словам Билоуса, это шаг навстречу европейским нормам декларирования доходов и расходов.

Читайте такжеФискальная служба передумала повышать налог на доходы физлиц

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины планировал к сентябрю передать в парламент проект налоговых реформ, разработанных согласно программе сотрудничества с Международным валютным фондом. Ключевой идеей реформы стало сокращение налогов с 22 до 9. В частности, к ликвидации заявлены сборы за некоторые виды предпринимательской деятельности, целевая надбавка за природный газ, рентная плату за транспортировку нефти и газа, туристический сбор, сбор за парковку и сбор на виноградарство и садоводство. Остальные платежи остались нетронутыми, Кабмин объединил их в блоки. Акцизный налог вобрал в себя налог на роскошь, сбор за регистрацию первого транспортного средства, экологический налог с топлива и целевую надбавку за электроэнергию. Второй блок - экологический налог и рента. Эконалог вобрал в себя сбор за пользование лесными ресурсами, а рента - все платежи за пользование недрами, включая нефть, газ, воду, руды и иные полезные ископаемые, а также плату за пользование радиочастотным ресурсом. Третий блок – налог на недвижимость и единый налог.

Также в рамках реформы Кабмин предложил несколько вариантов налогообложения доходов граждан и налогообложения зарплат, в частности, по определению объема платежей по единому социальному взносу на общегосударственное пенсионное страхование.