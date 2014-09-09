В Украину по просьбе Гонтаревой прибыла техническая миссия МВФ

Техническая миссия Международного валютного фонда прибыла в Украину по просьбе главы Национального банка Валерии Гонтаревой. Об этом сообщила глава НБУ в ходе круглого стола.

«Мы находимся в программе Международного валютного фонда. Сейчас специально приехала миссия, которую лично я вызвала, во главе с Георгиевым (руководитель миссии Международного валютного фонда Николай Георгиев – УНИАН), которая обсуждает с нами идею создания маркетмейкеров», – сказала Гонтарева.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины планирует создать институт маркетмейкеров. По словам Гонтаревой, предполагается, что 15 банков-маркетмейкеров будут держать «очень твердые котировки на большие суммы с очень узким спредом». Глава Нацбанка прогнозирует, что этот институт будет введен в течение нескольких недель.