Нацбанк не хочет повышать учетную ставку, несмотря на рекомендации МВФ

Национальный банк Украины считает нецелесообразным повышение учетной ставки, которая на сегодня составляет 12,5% годовых.

Об этом в ходе круглого стола заявила глава Нацбанка Валерия Гонтарева.

"Хотя МВФ и рекомендует увеличивать в связи с ростом инфляции, мы считаем, что это делать нецелесообразно", - сказала она.

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Гонтарева также отметила, что в следующем году Национальным банком планируется учетная ставка на уровне 10%.

«Я горда вам сегодня сообщить, что, наверно, в первый раз в истории банковской системы Украины учетная ставка начала что-то значить», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, правление НБУ приняло решение с 17 июля повысить учетную ставку на 3 п.п. – до 12,5%. Последний раз регулятор пересматривал учетную ставку в апреле этого года, повысив ее уровень с 15 апреля на 3 п.п. – до 9,5%.

В 2013 году Нацбанк заявлял о намерениях постепенно снижать учетную ставку и в течение года проводил такое снижение дважды: до 7% с 10 июня и до 6,5% с 13 августа, в результате чего также снижались ставки по кредитам рефинансирования НБУ.

Национальный банк Украины при определении целесообразного размера учетной ставки ориентируется на возможный уровень инфляции в следующем году.