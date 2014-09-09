Украина увеличила экспорт в Польшу до 1 млрд евро

Украинские производители за первые семь месяцев текущего года поставили в Польшу товаров на 1 млрд 67 млн евро, что на 15,2% больше показателей аналогичного периода прошлого года.

Об этом свидетельствуют обнародованные сегодня предварительные данные о внешней торговле польского Главного управления статистики (GUS).

Доля украинского импорта во всех поставках в Польшу выросла на 1 п.п. до 1,1%. Украина заняла 21-е место среди всех торговых партнеров поляков, которые продавали свои товары в этой стране.

В то же время польские производители сократили экспорт в Украину на 26,5% - до 1 млрд 753 млн евро. Украина среди рынков сбыта заняла 15-е место для Польши, а ее доля в общих поставках сократилась до 1,9 с 2,7 процента годом ранее.

В целом Польша за отчетный период увеличила экспорт на 5,5% - 93,9 млрд евро на фоне роста импорта на 4,4% - до 94 млрд евро.

Поставки в Россию, которая по итогам семи месяцев вошла в шестерку крупнейших рынков сбыта для поляков и традиционно является вторым крупнейшим поставщиком товаров (главным образом энергоносителей - УНИАН), снизились на 10,5% - до 4,2 млрд евро. Импорт из РФ в Польшу сократился на 4,3% - до 10,6 млрд евро.

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Как сообщал УНИАН, ранее представители польской власти прогнозировали в 2014 году сокращение поставок польской продукцию в Украину и Россию из-за экономических проблем, вызванных девальвацией национальных валют, и конфликта на Донбассе, который привел к введению ряда санкций против России, а также ответных мер против ЕС.

По данным польской статистики, в прошлом году Украина заняла восьмое место в десятке крупнейших рынков сбыта польских товаров: польские производители продали товаров на 4,3 млрд евро. Поставки в Россию составили 8,1 млрд евро при общем экспорте в более 150 млрд евро, около 75% из которых пришлось на страны Евросоюза, в который входит Польша.