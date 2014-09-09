Глава Нацбанка недовольна уровнем сотрудников - готовит кадровые ротации

Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева планирует провести кадровые ротации в штате Нацбанка. Об этом глава НБУ сообщила журналистам в ходе круглого стола.

«Относительно команды высококлассных специалистов я бы усомнилась в их высококлассности. Могу вам сказать, что сегодня ночью, чтобы Международному валютному фонду написать memo (служебная записка – УНИАН), я лично сидела и сама «рисовала», потому что ни один из высококлассных специалистов Национального банка, не получив статистику из бюро статистики, не может дать прогноз по платежному балансу», – сказала она.

Гонтарева отметила, что на сегодняшний день команда Национального банка Украины не готова проводить необходимый высококачественный анализ, поэтому существует необходимость в укреплении штата регулятора.

«Мы будем работать над укреплением этой команды. Если бы я могла брать не только граждан Украины, но и граждан других стран, наверно, вы бы увидели кого-то из высококлассных мировых специалистов, кто бы мог возглавить это направление. К сожалению, мы ограничены паспортом гражданина Украины, поэтому у нас будут только иностранные консультанты», – сказала она.

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Как сообщал УНИАН, 19 июня Верховная Рада Украины поддержала предложение президента Украины Петра Порошенко об увольнении Степана Кубива с поста главы Национального банка Украины и назначении на этот пост Валерии Гонтаревой.

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