Минфину не удалось привлечь средства на плановом ОВГЗ-аукционе

С начала года в госбюджет поступило 164,286 млрд грн от заимствований / investgazeta.net

Министерство финансов Украины не привлекло средства в госбюджет на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 9 августа, сообщается на сайте министерства.

Согласно сообщению, инвесторы не подали ни одной заявки на приобретение предложенных Минфином гривневых облигаций сроком обращения 2 года.

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Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины привлекло в госбюджет 11,978 млн грн на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа 2 сентября. В сентябре министерство намерено провести еще 3 аукциона.

По оперативным данным Госказначейства на 8 сентября, с начала года в госбюджет поступило 164,286 млрд грн от заимствований, расходы на погашение госдолга составили 65 693,8 млрд грн, на обслуживание госдолга – 28 456,5 млрд грн.

По состоянию на 8 сентября объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 365,055 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 236,722 млрд грн, в собственности банков – 88,688 млрд грн.

Госбюджет Украины на 2014 год с последними изменениями устанавливает предельный уровень госдолга по итогам года в размере 806,962 млрд грн.