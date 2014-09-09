В ЕС подтвердили, что Украина сможет использовать два годовых объема квот

В Еврокомиссии подтвердили, что при условии ратификации Соглашения об ассоциации Украины и ЕС в нынешнем году Киев сможет в 2014 году использовать два годовых объема квот.

Об этом "Европейской правде" заявил информированный представитель ЕК.

Напомним, ранее о такой возможности говорил торговый представитель украинского правительства Валерий Пятницкий. По его словам, один годовой объем квот Украина получит благодаря одностороннему снижению пошлин Евросоюзом (так называемый режим автономных торговых преференций, действует до 1 ноября).

Второй объем беспошлинной торговли Украина сможет использовать в конце года, в случае ратификации Соглашения об ассоциации. Юридически будет считаться, что после начала временного применения СА использование квот будет вычисляться с нуля, в качестве квоты с первого года действия зоны свободной торговли с ЕС.

Таким образом, в 2015 году объем квот будут рассчитываться в соответствии со вторым годом действия соглашении с ЕС.

До сих пор Евросоюз официально не комментировал такие заявления. Однако в комментарии ЕвроПравде представитель ЕК сказал, что Брюссель будет использовать именно такую систему расчетов квот.

Также, по его словам, ЕК готова к переговорам с Украиной о пересмотре этих квот. "Мы с пониманием относимся к такой инициативе украинской стороны. Квоты устанавливались давно и уже не соответствуют объемам нашей торговли. В частности, Украина уже использовала годовую квоту на экспорт кукурузы и зерна", - отмечает еврочиновник.

Впрочем, по его словам, Соглашение об ассоциации допускает, что пересмотр квот невозможен в течение первого года действия документа. "Мы будем настаивать на выполнении этой нормы", - отметил чиновник.