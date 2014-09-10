Украина собирается закупать азербайджанскую нефть

Об этом на брифинге в Баку заявил глава Минэнергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан, сообщает пресс-служба министерства.

Продан сообщил, что Украина намерена и в будущем поддерживать партнерские отношения с Азербайджаном в энергетической сфере. Министр отметил, что запланирована встреча с главой Минэнергетики Азербайджана Натигом Алиевым.

Стороны будут обсуждать вопросы, касающиеся транспортировки нефти из Азербайджана в Украину. Кроме того, будут говорить о реализации других совместных проектов.

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По словам Юрия Продана, Азербайджаном изучаются варианты поставки нефти на НПЗ Украины. Министр подчеркнул, что поставка нефти из Азербайджана - это "задача краткосрочной перспективы".