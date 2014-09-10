США готовят новые санкции против РФ - решения примут в течение нескольких дней

Администрация Барака Обамы завершает подготовку новых санкций против России, но примет решение о целесообразности их введения в зависимости от хода урегулирования ситуации в Украине, сообщает ИТАР-ТАСС.

Об этом заявила официальный представитель госдепартамента США Мари Харф, комментируя по просьбе журналистов решение Евросоюза разработать новый пакет карательных мер против РФ, но отложить на некоторое время их вступление в силу.

"Соединенные Штаты заканчивают подготовку мер, направленных на углубление и расширение наших санкций против финансового, энергетического и оборонного секторов (экономики) России", - сказала американский дипломат.

"У нас есть уже готовые инструменты. Мы завершаем подготовку пакета (санкций), но мы будем принимать решения на основании того, что будет происходить в течение следующих нескольких дней", - заявила представитель госдепартамента, имея в виду договоренности о прекращении огня и урегулировании ситуации в Украине.

Харф отказалась строить предположения о том, откажутся ли США от введения дополнительных санкций против секторов российской экономки в случае, если мирные соглашение по Украине будут выполняться.

"Не хочу заниматься предсказаниями. Мы готовы ввести новые санкции, если сочтем, что это необходимо", - сказала она, отметив, что Вашингтон будет принимать решение на эту тему не одновременно с европейцами, хотя и в координации с ними.

Отвечая на вопрос по поводу выполнения договоренностей о прекращении огня на юго-востоке Украины, представитель госдепартамента отметила, что, по оценкам США, "перемирие в целом и в основном соблюдается, хотя поступали сообщения о минометных обстрелах и оружейной стрельбе в некоторых местах, в том числе в районе аэропорта Донецка, а также сообщения о более интенсивном применении силы в Луганске и Донецке". "Конечно, мы следим за развитием событий", - сказала Харф, добавив, что США поддерживают тесные контакты по этому вопросу с ОБСЕ.

Напомним, во вторник представитель Еврокомиссии Пиа Аренкильде-Гансен сообщила, что санкции ЕС против России в связи с ее действиями в Украине будут опубликованы и вступят в силу через несколько дней.

В понедельник Евросоюз формально одобрил санкции против России, которые должны быть введены в течение нескольких дней. Перед этим 8 сентября ЕС отложил процедуру введения новых санкций, что заставило европейских правительственных чиновников провести встречу для обсуждения новых ограничительных мер.

Санкции были согласованы лидерами Евросоюза в то время как 5 сентября в Уэльсе проходил саммит НАТО.

В ЕС заявили, что введение новых санкций может быть остановлено, если Москва будет уважать условия прекращения огня на Донбассе, и выведет свои войска с территории Украины.