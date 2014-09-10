Немецкий бизнес продолжает отчитываться об успехах в России, несмотря на санкции - опрос

Большинство немецких предприятий, бизнес которых связан с Россией, не ухудшают своих годовых прогнозов, несмотря на санкции Запада против Москвы, пишет DW.

Согласно данным опроса Немецко-руссийской зарубежной торговой палаты (AHK), две трети немецких предприятий, которые работают с российскими клиентами, прогнозируют неизменные или даже лучшие результаты своей бизнес-деятельности в России. Треть опрошенных предприятий рассчитывает потерять по годовым итогам половину или даже больше выручки на российском направлении, говорит президент AHK Райнер Зеле. Больше всего от санкций пострадали малые и средние предприятия в машиностроительной отрасли.

Читайте такжеСША готовят новые санкции против РФ - решение примут в течение нескольких днейОдновременно Фолькер Траер из Торгово-промышленной палаты ФРГ (DIHK), в которую входит AHK, отмечает, что 58 процентов опрошенных предприятий отметили прямое влияние украинско-российского конфликта на их бизнес. При этом на влияние двусторонних санкций Москвы и Запада на собственные предприятия, по его словам, указали 38 процентов компаний. Прежде всего речь идет о влиянии ограничений, которые касаются торговли так называемыми товарами двойного назначения, то есть такими, которые могут использоваться, в том числе, с военной целью. Фолькер, кроме этого, отметил общее негативное влияние западных санкций против Москвы на российскую экономику, которая, по его словам, и без того находится в тяжелом состоянии - из-за обесценивания российского рубля и слабой конъюнктуры.

Читайте такжеРоссийские компании из-за санкций могут исключить из мировых фондовых индексовПоэтому в случае, если санкции будут долгое время оставаться в действии, а экономическая ситуация в России будет и в дальнейшем ухудшаться, много немецких предприятий будут вынуждены отказаться от отдельных проектов на российском направлении, ввести краткосрочные рабочие контракты, прибегнуть к сокращениям сотрудников или вообще уйти с российского рынка, показывают данные опроса. При этом три четверти предприятий оценили потенциал рынка РФ как "высокий" или "очень высокий". Это вызывает опасения относительно потенциальной переориентации российских предприятий на рынок Азии, отметил Зеле.

Читайте такжеСМИ: Германия не исключает партнерства с РоссиейМежду тем, несмотря на жесткую риторику немецкого федерального правительства относительно необходимости продолжать политику давления на Москву с помощью санкций, от правительств некоторых федеральных земель поступают неоднозначные сигналы. К примеру, 30 сентября и 1 октября в городах Росток и Веймар на севере страны должен состояться так называемый "День России". Его целью, согласно сообщению на официальном сайте, является "укрепление и расширение добрых торгово-экономических отношений между Россией и землей Мекленбург-Пердняя Померания. Несмотря на призывы ряда политиков отказаться от проведения мероприятия, учитывая российскую агрессию в восточной Украине, правительство Мекленбурга-Пердней Померании решило не отказываться от своих планов. По словам главы правительства Эрвина Селлеринга, дальнейшее расширение экономических связей с Россией отвечает интересам федеральной земли.

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