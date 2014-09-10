Гривня открыла межбанк на отметке 13,25 за доллар

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками – 12,9000/13,2500 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки по евро-гривне ушли вверх – 16,6875/17,1430 грн/евро.

Цены на российскую валюту составили – 0,3471/0,3565 грн/рубль.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,2935/37 (вторник - 1,2880/82).

Во вторник Нацбанк на рынок не выходил.

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Как сообщал УНИАН, вчера, 9 сентября, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 12,9000/12,9900 грн/долл. К 12:00 цены повысились 13,0000/13,3000 грн/долл. К закрытию торгов ценовые уровни снизились 12,9000/13,2000 грн/долл.