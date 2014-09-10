Фонд гарантирования вкладов начал ликвидацию «Промэкономбанка» на основании решения Национального банка Украины об отзыве лицензии и ликвидации финансового учреждения, сообщила пресс-служба фонда.

Согласно сообщению, процедура ликвидации «Промэкономбанка» начата с 8 сентября, уполномоченным лицом фонда на проведение процедуры ликвидации назначен Игорь Волощук.

Напомним, Фонд гарантирования вкладов физических лиц подписал с «Фидобанком» договор о выведении с рынка неплатежеспособного «Промэкономбанка» путем частичной передачи активов и обязательств неплатежеспособного банка.

По информации фонда, «Фидобанк» приобретает все права и обязанности перед вкладчиками «Промэкономбанка» по возврату средств и уплате процентов по счетам и именным сертификатам в пределах 200 тыс. грн, а также получает права по кредитам, за исключением валютных ипотечных кредитов физических лиц.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования с 22 мая ввел временную администрацию в «Промэкономбанк» сроком на 3 месяца - до 21 августа 2014 года и впоследствии продлил срок работы временной администрации на 1 месяц, до 22 сентября.

«Промэкономбанк» (г. Донецк) работал на рынке Украины с января 1998 года. По информации на сайте банка, его основным владельцем является компания «Суприм-К» (42,4971%).