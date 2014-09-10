Россия выдвинула свой список правок в соглашение Украина-ЕС на 60 страниц

Россия представила Киеву и Брюсселю список своих требований по изменению подписанного Соглашения об ассоциации Украина-ЕС. В распоряжении ZN.UA оказался документ, подготовленный российской стороной. Список предлагаемых Москвой правок в СА внушительный. При этом Россия настаивает на их пакетном принятии, еще до ратификации парламентами.

Документ с длинным названием "Предложения российской стороны по внесению поправок в Соглашение об ассоциации между ЕС и государствами – членами ЕС с одной стороны и Украиной с другой стороны в целях минимизации рисков, возникающих от вступления в силу указанного соглашения" уместился на 60 страницах.

Анализ документа свидетельствует, что Россия хочет исключить из взаимной либерализации торговли Украины с ЕС (отказаться от отмены или значительного уменьшения импортных пошлин – ред.) ряд товаров - всего 2376 тарифных линий из 11600, указанных в Соглашении об ассоциации. То есть, Москва предлагает Киеву и Брюсселю изъять из их свободной торговли более 20% товаров. Список этих товаров занимает 45 страниц документа из 60.

Отметим, что на предварительных консультациях Украина, ЕС и РФ договорились, что Россия представит свои изменения в текст соглашения об ассоциации в трех сферах. Однако Москва хочет большего - предложенные ею изменения должны затронуть целых пять направлений, включая либерализацию тарифов и энергетику (кроме оговоренных ранее сфер по техническому регулированию; санитарным и фитосанитарным мерам (СФС); таможенному администрированию).

Что же касается шагов навстречу, то, как утверждают источники, в Минске россиянам было сказано (во всяком случае, в широком кругу), что украинская сторона готова быть максимально гибкой - там, где это возможно.

По информации ZN.UA, вплоть до последних дней россияне упрямо настаивали на том, что их "обеспокоенности" могут быть сняты исключительно внесением изменений в текст Соглашения – разумеется, до его ратификации Верховной Радой.

Правда, по оценкам экспертов, для удовлетворения всех предъявленных российских "хотелок" потребуется получение Еврокомиссией нового мандата на переговоры, а сами переговоры "о внесении изменений в СА" займут примерно года два.

"В этом, собственно, и заключается главная цель россиян на данном фронте – завалить Соглашение, не допустить его ратификации, уговорив Киев, как минимум, отсрочить этот акт, а еще лучше убедить его и Брюссель пуститься в новые "долгоиграющие" переговоры. А за это время всяко может случиться…" - пишет обозреватель ZN.UA Татьяна Силина.

По информации ZN.UA, на ближайшую пятницу, 12 сентября, намечена вторая встреча в Брюсселе на министерском уровне.