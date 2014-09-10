Яценюк подготовил бюджет с миллиардными расходами на оборону

Проект бюджета на 2015 год будет внесен в парламент своевременно, и этот бюджет будет содержать миллиардные расходы на оборону.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в ходе расширенного заседания правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Мы вчера провели последнее совещание по подготовке пакета бюджетной реформы и внесению изменений в налоговое и бюджетное законодательство. Как предусмотрено Конституцией, правительство внесет до 15 числа (сентября) и проект закона о государственном бюджете, где предусмотрены миллиардные расходы на оборону, и проект закона об изменениях бюджетной и налоговой политики Украины», - сказал глава правительства.

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Он отметил, что этот бюджет - не самый лучший. «Но это точно не агитка политической силы, но он честный и справедливый. Надеюсь, что парламент соберется, чтобы проголосовать за этот законопроект (о бюджете на 2015 год - УНИАН), - добавил премьер.