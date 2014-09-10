Гривня к середине торгов снизилась до 13,35 за доллар

В среду, 10 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к середине торгов снизились до 12,9500/13,3500 грн/долл. против 12,9000/13,2500 грн/долл. на открытии торгов.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки гривни по отношению к евро к середине торгов снизились до 16,7460/17,2675 грн/евро против 16,6875/17,1430 грн/евро на открытии торгов.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,2935/1,2937, изменяясь в достаточно узком коридоре.

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По отношению к российскому рублю котировки гривни к 12:00 понизились до 0,3477/0,3588 грн/рубль против 0,3471/0,3565 грн/рубль на открытии торгов.