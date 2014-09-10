Всемирный банк выделит Украине второй заем в начале 2015 года

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины, со ссылкой на встречу руководства Нацбанка с представителями миссии.

Во ходе встречи глава НБУ Валерия Гонтарева проинформировала представителей миссии Всемирного банка о первоочередных мерах регулятора по стабилизации банковской системы и необходимости проведения структурных реформ.

Стороны также обсудили предварительные результаты диагностического обследования и программы капитализации и планы реструктуризации 15 крупнейших по размеру активов банков Украины, а также ход диагностического обследования следующих 20 крупнейших банков.

Руководитель миссии Всемирного банка Ринко Чандра выразил надежду, что во время работы миссии состоятся конструктивные и плодотворные встречи с представителями украинского центрального банка. Чандра отметил, что представители миссии намерены детально обговорить мероприятия, направленные на улучшение системы кредитной информации и нормативно-правовой базы для уменьшения части негативно классифицированных кредитов в банках.

Как сообщал УНИАН, Украина 8 сентября получила 500 млн долл. кредита от Всемирного банка на поддержку реформ в финансовом секторе

Всемирный банк рассматривает возможность увеличения объема финпомощи украинскому банковскому сектору на 500 млн долл. - до 1 млрд долл.

Всемирный банк является основным партнером Украины в области развития. С момента присоединения Украины к Всемирному банку в 1992 году общий объем обязательств банка в стране достиг более 9 млрд долл. США в рамках 45 проектов и программ.

4 сентября Украина получила второй транш кредита от Международного валютного фонда в объеме 1,39 млрд долл. в рамках выполнения двухлетней кредитной программы stand-by.