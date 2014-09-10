Аналитики не ожидают резкого роста цен в ближайшие месяцы

Импульс инфляции в ближайшие месяцы будет умеренным, учитывая усилия правительства по преодолению торгового дефицита и меры Национального банка по сдерживанию монетарных драйверов, считают эксперты UniCredit Bank.

Тем не менее эксперты отмечают, что колебания валюты вместе с сезонными факторами будут определять дальнейший рост потребительских цен в ближайший месяц. Кроме того, добавит давления на цены и нарушение работы рынка на востоке Украины.

По мнению банкиров, инфляции в августе в первую очередь поспособствовал транспортный сектор, демонстрируя рост цен на горюче-смазочные материалы, автомобили и услуги железной дороги.

Эксперты отметили, что частично инфляционный импульс в августе в транспортном секторе был вызван ростом цен на нефть на международном рынке в предыдущие месяцы. К тому же цены на автомобили и запчасти выросли вследствие повышения таможенных тарифов и обесценивания гривни.

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Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в августе по сравнению с июлем 2014 года ускорилась до 0,8% с 0,4%, зафиксированных в июле по сравнению с июнем. В годовом выражении (против августа 2013 года) инфляция ускорилась до 14,2% с 12,6%, зафиксированных месяцем ранее.

С начала 2014 года, к декабрю 2013 года, инфляция в августе ускорилась до 12,9% с 12,0%, зафиксированных месяцем ранее.