В ЕС пока не знают о требовании России исключить 20% товаров из соглашения с Украиной

Европейская комиссия по состоянию на это время не подтверждает информацию о требованиях России исключить из соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли между Украиной и ЕС около 20% товарных позиций.

"По состоянию на это время мы не можем подтвердить эту информацию", - сообщили агентству УНИАН в среду в Европейской комиссии.

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Вместе с тем, в ЕК напомнили, что 12 сентября в Брюсселе состоится трехсторонняя встреча европейского комиссара по вопросам торговли Карла Де Гухта, министра экономического развития России Алексея Улюкаева и министра иностранных дел Украины Павла Климкина, в ходе которой стороны обсудят результаты работы экспертов по вопросу возможного влияния реализации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.